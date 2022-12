Auf den Linzer Straßen ist wieder fast so viel los wie 2019

Stau ist in Linz (wieder) etwas Alltägliches.

Linz mit seinen rund 209.000 Arbeitsplätzen ist ein attraktiver Arbeitsort, der Anteil der Pendler ist hoch. Laut einer Erhebung der Statistik Austria aus dem Jahr 2020 pendeln rund 107.000 Personen an Werktagen täglich aus dem Umland ein. Spitzenreiter sind dabei die Bezirke Linz-Land und Urfahr-Umgebung.

Der coronabedingte Rückgang beim motorisierten Individualverkehr auf den Einfahrtsstraßen nach Linz - ausgelöst durch Lockdowns und verstärktes Homeoffice - ist nun defacto Geschichte. So zeigen aktuelle Verkehrszählungen auf Autobahnen., Bundes- und Landesstraßen, dass die Werte von 2019 und damit von Vor-Corona schon wieder nahezu erreicht sind.

So passierten 2022 werktags 72.500 Fahrzeuge die A7 auf Höhe Hafenstraße. Zum Vergleich: 2019 lag dieser Wert bei 73.200. Am A7-Zubringer Freindorf liegt mit 91.000 gezählten Fahrzeugen der aktuelle Wert sogar über jenem von 2019 (89.200). Bei der Zählstelle am Römerbergtunnel ist die Zahl der Fahrzeuge (insgesamt 19.000) zwar geringer als 2019 (20.600 Fahrzeuge), gleichzeitig ist der Anteil des Schwerverkehrs aber angestiegen (von 3,7 auf 4,1 Prozent).

Park-and Ride Angebote

„Vor allem im Stadtgebiet sind verallgemeinernde Aussagen zum Verkehrsaufkommen wenig valide, da sehr viele Faktoren zusammenspielen. Was jedoch fest steht, ist, dass für die Zukunft entscheidend sein wird, wie sich die Wahl der Verkehrsmittel der Verkehrsteilnehmer entwickelt", heißt es dazu von Verkehrsreferent Vizebürgermeister Martin Hajart (VP).

Gerade mit Blick auf die Pendler seien Park&Ride-Angebote samt guter Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel zentral. Sowohl im Linzer Süden als auch im Osten würden zusätzliche Angebote geschaffen. Zudem würden weitere Maßnahmen zur Attraktivierung des Radverkehres vorangetrieben.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper