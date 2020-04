Auf den Linzer Märkten werden ab morgen Gratis-Masken ausgeteilt

Für die Grünmärkte gibt es, anders als wie für Supermärkte, keine Verpflichtung Masken und Handschuhe zu tragen. „Ich setze aber auf das Verantwortungsbewusstsein der Menschen, dass sie sich am Markt wie bei einem Einkauf im Supermarkt verhalten“, sagt Baier. Was bedeutet, dass die Kunden auch dort Masken und Handschuhe tragen sollen, um eine weitere Ausbreitung des Corona-Virus zu verhindern. Es gelte Rücksicht aufeinander zu nehmen und den Markt derzeit wirklich nur „als Einkaufsmöglichkeit und nicht wie gewohnt als Treffpunkt wahrzunehmen“, so Baier weiter.

Bürgermeister Klaus Luger (SP) kündigt nun an, dass ab morgen auf allen Linzer Grünmärkten an den jeweiligen Markttagen Masken an Besucher verteilt werden. „Es werden Mitarbeiter vor Ort sein, die den Besuchern die Masken kostenlos anbieten“, sagt Luger. Dafür wurde zusätzlich zu den Marktmitarbeitern, Hilfspersonal gesucht: „Es helfen zwei Zivildiener von der Feuerwehr und vier Helfer aus einem Freiwilligen-Pool des Magistrat mit.“ Diese zusätzlichen Helfer sollen bei den stark frequentierten Märkten wie Südbahnhofmarkt, Stadtmarkt am Hauptplatz oder bei dem Markt am Bindermichl eingesetzt werden.

Der Sicherheitsabstand von einem Meter sei trotz Masken einzuhalten, von Seiten des Marktamtes werde vor Ort laufend über die Sicherheitsmaßnahmen informiert, so Baier. Zudem wurde in den vergangenen Wochen bereits der Sicherheitsabstand zwischen den Ständen ausgeweitet und die Beschicker und Kojenbetreiber mit 300 Schutzmasken ausgestattet.