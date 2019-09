Noch ist es nicht vorbei. Auch wenn es kaum jemanden gibt, der vom Wahlkampf nicht genervt ist, gibt es kein Entrinnen. Bis zum Schluss, also Samstagabend, werden Funktionäre aller Linzer Stadtparteien in der Innenstadt unterwegs sein. Vereint in der Hoffnung, vielleicht doch noch den einen oder anderen Wähler überzeugen zu können.