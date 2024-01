 Auf dem Sprung Richtung Olympia: "Wäre ein Wahnsinn"

Die Olympischen Spiele sind für viele Sportler der ultimative Traum, so auch für den Linzer Leichtathleten Endiorass Kingley. Für den 21-Jährigen mit nigerianischen Wurzeln könnte sich dieses Lebensziel bereits in diesem Jahr in Paris erfüllen. "Es wäre natürlich ein Wahnsinn", sagt der Dreispringer. Der Fokus liege dennoch auf der Europameisterschaft in Rom, denn dafür seien die Qualifikationschancen sehr gut, wie Kingley im OÖN-Gespräch betont.