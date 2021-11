Auf dem Linzer Hauptplatz steht ein "Innviertler"

LINZ. Seine Anreise war mit 95 Kilometern keine ganz kurze, überstanden hat sie der neue Linzer Christbaum aber gut.

Seit gestern Vormittag ist er auf dem Linzer Hauptplatz zu bewundern, fristgerecht vor der konstituierenden Gemeinderatssitzung um 14 Uhr präsentierte sich die Nordmanntanne in ihrer noch ungeschmückten Pracht.

Der heurige Christbaum ist bekanntlich ein waschechter "Innviertler" und eine Spende des oberösterreichischen Gemeindebundes und der Baumschule Grossbötzl aus der Gemeinde Eggerding. Nach seiner Ankunft, circa gegen 9.30 Uhr, wurde er von Mitarbeitern der Linz AG zurechtgeschnitten und "eingepasst", bevor er mit dem Kran aufgestellt wurde.

Ab kommender Woche wird der Baum aufgeputzt und mit LED-Lichterketten mit bis zu 1000 Lämpchen dekoriert. Die offizielle Übergabe des rund 20 Meter hohen Baums an Bürgermeister Klaus Luger (SP) erfolgt am 20. November in Anwesenheit von Gemeindebund-Präsident Johann Hingsamer, Vertretern der Gemeinde Eggerding und Mitgliedern des Linzer Stadtsenats. Auf Aufregung wie zuletzt 2019 können dabei alle Beteiligten gut verzichten. Wie OÖN-Leser wissen, kam der aus Freistadt angepriesene Baum schließlich doch aus der Nachbargemeinde Waldburg...