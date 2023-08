Auf dem Kilimandscharo: „Spaziergang war es keiner“

Dem Mutter-Tochter-Duo Patricia und Mia Klidis (50 und 13) steht das Abenteuer Kilimandscharo-Besteigung noch bevor, das Mutter-Sohn-Gespann Renate und Nikolaus Ortner (61 und 31 Jahre) hat es bereits erfolgreich hinter sich.

Am 23. Juli startete ihre Tour in Tansania, am 29. Juli standen sie am Gipfel in 5895 Meter Höhe. Vor 15 Jahren, als sie mit ihren beiden Söhne auf einer Safari war, hätten sie den Kilimandscharo immer gesehen, sagt Renate Ortner. Schon damals hatte sie sich gedacht: „Da möchte ich einmal rauf.“

Ungewöhnlich war das insofern, als die Linzerin zwar aus einer begeisterten Bergsteigerfamilie stammt, selbst von diesem Gen aber eigentlich nichts mitbekommen hat: „Ich hasse bergaufgehen.“ Mit dieser Antipathie hat Ortner nun abgerechnet, für Sohn Nikolaus war sofort klar, dass er sie begleiten will.

Steil und oft steinig

Das Bezwingen der steilen, oft steinigen Wege sei nicht zuletzt wegen der dünnen Luft anstrengend gewesen, sagt Renate Ortner, die u. a. als selbstständige Werbeberaterin tätig ist und sich bei Linz+ engagiert. Die Durchhaltefähigkeit und die dafür nötige mentale Stärke seien häufiger als gedacht auf die Probe gestellt worden. „Oft war mehr Energie da und ich dachte, ich könnte noch mehr abverlangen“, sagt Nikolaus Ortner.

Mit dem Gipfelfoto stellte sich bei Renate Ortner das erwartete Glücksgefühl übrigens nicht ein, das folgte erst beim Abstieg. „Spaziergang war es keiner. Unterschätzen sollte man das nicht“, will sie die gemachten Erfahrungen trotzdem nicht missen. Unter den ersten Gratulanten: Wolfgang Ortner, Nikolaus’ Vater und Chef des Linzer Kellertheaters.

