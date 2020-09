Auf dem Domplatz in Linz wird nicht gelesen

Es hat sich in den vergangenen Jahren auch in Linz seinen angestammten Platz im Herbst gesichert, das von Sebastian Mettler initiierte „StadtLesen“. Seit zwölf Jahren zieht das Projekt mit mehr als 3000 Büchern und einem gemütlichen Lesewohnzimmer durch den deutschsprachigen Raum und hätte auch heuer wieder auf dem Domplatz Station gemacht. Doch von 17. bis 20. September gibt es heuer kein Rückzugsgebiet für die Fantasie.

Aufgrund der aktuellen Situation mit der Corona-Pandemie wird es das „StadtLesen“ heuer nicht spielen. Es wurde auf nächstes Jahr verschoben, aber nicht ohne eine Botschaft des Organisators: „Bücher verführen in fremde Welten, Bücher verbinden Menschen besonders in Momenten der körperlichen Distanz, Bücher schenken Freiheit, wenn die tatsächliche (Reise-)freiheit eingeschränkt ist – schenken wir uns also selbst ein kleines Lesewohnzimmer, ein kleines StadtLesen in unseren Häusern und nehmen uns einfach mal wieder Zeit zum Lesen.“