Auf das Sternradeln folgt gleich noch eine Radparade

Unter dem Motto "Sicherheit für alle" durfte die traditionelle Rad-Parade natürlich nicht fehlen, diese führte über alle drei Donaubrücken genauso wie durch den Römerbergtunnel. Mit der Aktion wollten die Organisatoren einmal mehr auf den "dringend nötigen Radwegeausbau zur Beseitigung der teils massiven Sicherheitslücken" aufmerksam machen.

Tenor der Veranstaltung, die trotz Schlechtwetter hunderte Teilnehmer zählen konnte: Die Verantwortlichen müssten endlich vom Reden ins Tun kommen.

Kommenden Samstag folgt mit dem Kidical Mass die nächste Veranstaltung zum Thema Radfahren in der Stadt. Los geht es um 14 Uhr auf der Promenade, Ziel ist der Spielplatz am Damm. Die Radparade für Klein und Groß soll ebenfalls ein Zeichen für mehr sichere und vor allem kindertaugliche Radwege sein. Bei der "Kidical Mass" im heurigen Mai waren 250 Radler in Linz dabei. Mit der Neuauflage soll der Botschaft "Wer ein Radnetz für Kinder plant, tut auch allen anderen Verkehrsteilnehmern etwas Gutes" Nachdruck verliehen werden.