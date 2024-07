Auf Bruckners Spuren: Digitale Entdeckungsreise in Linz

Passend zum Ferienbeginn bieten Kultur und Tourismus in Linz neue digitale Entdeckertouren an. Im Zentrum der Smartphone-App hublz stehen das Leben und Wirken von Komponist Anton Bruckner in Linz. Spielerisch und informativ werden Kinder, Jugendliche, Familien und neugierige Erwachsene an Bruckner-Orte in der Stadt geleitet, wo sie Spannendes erfahren, Musik hören, Rätsel lösen und Punkte verdienen können. Die zwei angebotenen Touren - der "Anton Bruckner Hunt" für Schulklassen und die Spurensuche für Erwachsene starten auf dem Hauptplatz, via GPS wird man wie bei einer Schnitzeljagd in jeweils 90 Minuten von Station zu Station geführt.

Im Jubiläumsjahr des vor 200 Jahren geborenen Anton Bruckner soll mit der App sein Leben und Wirken in Linz erlebbar gemacht werden. Die digitalen Entdeckertouren stehen kostenlos zur Verfügung. Auftraggeber für die App waren Linz Kultur und Linz Tourismus. "Kultur hat für die Stadt einen großen touristischen Mehrwert", sagte Stadträtin Doris Lang-Mayerhofer bei der Präsentation.

Für Marie-Louise Schnurpfeil, Geschäftsführerin des Linz Tourismus, ist der spielerische Zugang zielführend, um mehr über Bruckner zu erfahren. Abgesehen von den beiden Linz-Touren gibt es auch einen digitalen Rundgang entlang des Symphoniewanderweges in Ansfelden, wo man von Station zu Station bis nach Ansfelden wandern kann.

Das kann man erfahren

Was lernt man bei den beiden neuen Touren in Linz? Etwa, wo Bruckner zum ersten Mal Richard Wagner gehört hat, wo der Komponist gerne gegessen hat und in welcher Chor er seine Stimme (Tenor) erhob.

Passend zum Genuss wurden zum Jubiläumsjahr auch süße Gaben entwickelt. Konditormeister Leo Jindrak hat den Bruckner-Taler kreiert, die k.u.k. Hofbäckerei Linz wiederum schuf den Anton-Bruckner-Schober, einen besonderen Germ-Guglhupf mit Sauerkirschen, der laut Überlieferungen zu den Lieblingsmehlspeisen von Bruckner gezählt hat.

