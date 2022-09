Auerspergplatz: Kastanien müssen gestutzt werden

Das zeigt ein externes Gutachten, das der Geschäftsbereich Stadtgrün- und Straßenbetreuung eingeholt hat. Die Ursache für die mangelnde Standfestigkeit liege in massiven Wurzelschäden begründet.

Es führe kein Weg an der Kürzungsmaßnahme vorbei, informierte gestern Umweltstadträtin Eva Schobesberger (Grüne). Die Kastanien sollen als sogenannte Habitatbäume für den Artenschutz bleiben, gleichzeitig sei eine Neubepflanzung geplant, hieß es weiter. Von den Mitarbeitern im Geschäftsbereich Stadtgrün- und Straßenbetreuung werden, aufgeteilt auf 15 Teams, jährlich rund 15.000 Bäume kontrolliert. "Unsere Mitarbeiter tun alles, um die Bäume der Stadt Linz zu pflegen und möglichst lange zu erhalten", sagte Schobesberger. So seien auch besagte Kastanien am Auerspergplatz seit dem Jahr 2014 besonders intensiv überwacht und gepflegt worden.