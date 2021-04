Auch unter dem Jahrmarktgelände haust ein Biber

LINZ. Er sieht putzig aus und ist europaweit streng geschützt – bietet aber auch immer wieder Anlass für viel Aufregung. Denn die Schäden, die der Biber an Bäumen und Gehölzen anrichtet, sind schwer und weithin sichtbar.

So auch am Donauufer nahe der Autobahnbrücke in Urfahr. Auf einer Strecke von mehreren hundert Metern hat der Biber ganze Weidenbäume umgelegt, was Staunen und Diskussionen unter den vielen Spaziergängern auslöst, die hier regelmäßig unterwegs sind.

Auch die Stadt Linz hat schon reagiert. Etliche Bäume entlang der Donaulände beginnend bei der Neuen Donaubrücke bis hinauf zum Steinmetzplatzl in Alt-Urfahr sind mit einem sogenannten Hasendrahtgitter vor Verbiss geschützt worden. "Wir haben hier eine Lösung gebraucht, denn vor allem im Naherholungsgebiet ist der Biberverbiss problematisch. Dort brauchen wir einen erhöhten Schutz der Bäume", sagt Grünreferent Vizebürgermeister Bernhard Baier (VP).

Mit Michael Lederer gibt es beim Linzer Magistrat einen Mann, der über die Biber-Population in der Landeshauptstadt bestens informiert ist. Als Mitarbeiter der Naturkundlichen Station ist er zuständig für alle Wildtiere in der Stadt.

Die Verbissschäden im Umfeld der Autobahnbrücke erklärt Lederer damit, dass hier "ein altes Revier" von einem Biber neu besiedelt worden sei. In Summe, sagt Lederer, "gibt es in Linz 27 Biberreviere." Angelegt immer in Ufernähe von Seen und Flüssen. Und wo genau sind die Linzer Biber daheim?

"Das sagen wir nicht exakt. Denn dann wollen die Leute Biber sehen, suchen deren Bau und bringen damit Unruhe in deren Lebensraum." Aber ein paar Plätze nennt Lederer dann doch. So gebe es einen Biber, der unter dem Urfahraner Jahrmarktgelände seinen Bau errichtet habe. "Er hat im dortigen Drainagesystem Unterschlupf gesucht." Reviere gebe es am Pleschinger See genauso wie am Pichlinger See oder an der Donau im Winterhafen und nahe der Autobahnbrücke. Und mehrere Biberbaue gebe es auch entlang der Traun.

Jedes dieser 27 Biberreviere ziehe sich über eine Länge von 500 bis 1000 Metern, und üblicherweise würden Biber in jedem Revier zwei bis drei Unterschlupfe errichten. Bevölkert werde ein Revier meist von einer Biberfamilie, bestehend aus Vater, Mutter und Kindern.

Sind Biber gefährlich? "Nein, ein Biber ist ein scheues Tier. Nur wenn jemand seinem Bau zu nahe kommt, muss man damit rechnen, dass er aggressiv wird", sagt Lederer und erinnert an einen Vorfall vor gut zwei Jahren. Damals sei ein Hund im Gebiet der Heilhamer Au von einem Biber gebissen und so schwer verletzt worden, "dass er eingeschläfert werden musste". Ein Vorfall, bei dem ein Mensch von einem Biber gebissen worden sei, "ist mir nicht bekannt", so der Linzer Biberexperte. Und warum legen Biber Bäume um? "Weil die Rinde ihre Nahrung ist und sie aus den Bäumen ihren Unterschlupf, den Bau, errichten." So gesehen seien Biber "die Landschaftsgestalter schlechthin".

Artikel von Anneliese Edlinger Lokalredakteurin Linz a.edlinger@nachrichten.at