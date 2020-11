"Auch online wird Handwerk geschätzt"

Sandra, Cornelia und Andrea Mitter

Mi Mi Mi & Friends Conceptstore, in der Linzer Schmidtorstraße

Fünf "super" Tage lang konnten sich Sandra, Cornelia und Andrea Mitter, die Schmuck und Accessoires designen, über ihren neu eröffneten "Mi Mi Mi & Friends Conceptstore" freuen. Doch dann kam der Lockdown, die Schließung und damit die Entscheidung, alle Energie in den Online-Facebook-Shop zu investieren. "Das läuft jetzt langsam an, es ist toll zu sehen, dass viele das Handwerk wieder mehr schätzen", sagt Sandra Mitter. Interessierte können die Ware nicht nur online begutachten, auch im frisch dekorierten Schaufenster kann gustiert werden. Bestellt wird mittels Nachricht oder Anruf, geliefert wird per Post oder zum Teil persönlich. Dass heuer zu Weihnachten weniger geschenkt wird, glaubt Mitter nicht. Im Gegenteil: "Weil man denen, die man das ganze Jahr über nicht gesehen hat, eine kleine Freude machen will. "