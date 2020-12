"Auch ohne Besucher gibt es derzeit viel zu tun"

Es ist den Menschen irgendwie schwer zu erklären, aber es ist so. Wie Zoos und Tiergärten fällt auch der Botanische Garten in Linz in die Kategorie Freizeiteinrichtungen – und muss demnach weiterhin seine Tore geschlossen halten. Das verstehen viele nicht, was auch Friedrich Schwarz verstehen kann. Doch der Leiter des Botanischen Gartens hat das zur Kenntnis zu nehmen. "Dafür, dass wir wie der Handel heute aufsperren hätten können, hätte ein Wunder passieren müssen", sagt Schwarz.

Der Heilige Abend als in Aussicht gestellter Öffnungstermin für die Freizeiteinrichtungen wird jedenfalls sicher nicht genutzt. "Wir haben im Jahr an genau vier Tagen geschlossen. Das ist am 24. und 25. Dezember sowie am 31. Dezember und 1. Jänner", sagt Schwarz. Und daran werde auch im Corona-Jahr 2020 nicht gerüttelt.

Zu tun gibt es derzeit auch ohne Besucher genug. Neben den Arbeiten an den Pflanzen werden Wege hergerichtet, erhält der Naturgarten ein neues Gesicht und ein undicht gewordener Teich bei der Gartenbühne wird saniert.

Austausch mit anderen Gärten

Für die Qualität der Pflanzensammlung ist beispielsweise die Erstellung eines Samentauschkatalogs entscheidend, der derzeit an Botanische Gärten weltweit verschickt wird, wie Schwarz erzählt. "Wir erhalten im Gegenzug die Samenkataloge von anderen Gärten, aus denen wir jene bestellen können, die uns fehlen." Die botanische Winterruhe nutzt der Botaniker Schwarz auch für die Erstellung des Jahresprogrammes. Das wird im Jänner und im Februar noch wenig zu bieten haben, weil kaum etwas geplant wurde. "Die normalerweise übliche Kunstausstellung im Jänner habe ich erst gar nicht terminisiert." Auch die Vorträge hat Schwarz vorerst sein lassen.

Er hofft, dass es im März im Botanischen Garten wieder losgehen kann. Aber das ist letztlich auch nur eine Hoffnung aus dem Moment heraus.

"Froh über Unterstützung "

Optimistisch bleiben und das Beste aus der Situation machen, will auch Angela Mair vom Tiergarten Walding. Kraft schöpft sie in dieser Zeit des Wartens aus kleinen Dingen, wie sie sagt. "Den Tieren und der Mannschaft geht es Gott sei Dank gut und das Arbeiten in der Natur macht einfach Freude." Besonders dann, wenn die Sonne scheint: "Das wärmt auch im Herzen."

Für Mair wäre es ein großes Glück, wenn der Tiergarten wie angekündigt am 24. Dezember wieder öffnen kann. Allen voran wegen einer liebgewonnen Tradition: dem Weihnachtsrundgang mit den Zoobesuchern, der gerade "den Kleinen immer große Freude macht".

Mair selbst würde sich – auch über den Heiligen Abend hinaus – über weitere Hilfe von Tierfreunden und Zooliebhabern freuen: Und zwar in Form von Tierpatenschaften und den Kauf von Jahreskarten. Denn trotz aller Zuversicht, sei nicht zu leugnen, dass die Lage angespannt ist, so Mair. "Wir sind froh über jede Unterstützung, die wir bekommen." (jp, rgr)

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.