Auch FPÖ hat ihre Plakate präsentiert

Nach der ÖVP, der SPÖ und den Grünen hat gestern nun auch die städtische FPÖ ihre Plakatkampagne für den Bürgermeisterwahlkampf offiziell präsentiert – offiziell deshalb, weil sie ohnehin bereits affichiert sind. Beim Motiv vertraut die FPÖ auch auf die Landespartei. Denn hinter Bürgermeisterkandidat Michael Raml ist auch der stellvertretende Landeshauptmann Manfred Haimbuchner zu sehen. Die FPÖ baut damit auf die Sogwirkung der im Aufwind befindlichen Landespartei – mit 31 Prozent ist die FPÖ derzeit laut OÖN-Politikbarometer die stärkste Kraft im Land.

Michael Raml und Manfred Haimbuchner auf dem Plakat zur Bürgermeisterwahl in Linz Bild: FPÖ OÖ

"Stark für die Stadt. Nah bei den Menschen." – so lautet der Wahlspruch von Stadtrat Michael Raml für die Bürgermeisterwahl am 12. Jänner, der auf den direkten Kontakt mit den Menschen baut. "Durchs Reden kommen d’Leut zam", sagt Raml, der laut Aussendung gemeinsam mit seinem Team in den vergangenen Wochen mehr als 40.000 Linzer Haushalte besucht haben will. Dabei habe sich eine "Handvoll Themen herauskristallisiert, die den Menschen besonders wichtig sind – mehr Sicherheit, strenge Zuwanderungsregeln und leistbarer Wohnraum".

Ein Bürgermeister der Landeshauptstadt brauche den Rückhalt im Bundesland, worauf Michael Raml bauen könne, sekundierte Haimbuchner. "Wir wollen den blauen Trend bei der kommenden Bürgermeisterwahl erfolgreich fortsetzen", sagt Haimbuchner weiter.

