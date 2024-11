Auch diese Linzer Gründerzeit-Fassade wird verschwinden

Eine Stadt wie Linz ist einem steten Wandel unterzogen. Altes kann nicht immer bewahrt werden. Doch manchen ist es zu viel, was im Laufe der Zeit verschwindet. Nun soll es erneut einer Gründerzeitfassade an den Kragen, pardon, an den Ziegel gehen. An der Ecke Graben 17/Marienstraße steht ein Neubauprojekt der 21 Group AG des Immobilienentwicklers Sebastian Aigner in den Startlöchern.