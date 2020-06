Auch die Landstraße könnte grün werden

Das Büro für Landschaftsarchitektur "3.0" hat einen Masterplan erstellt, auf welchen Plätzen und in welchen Straßenzügen Bäume problemlos gepflanzt werden könnten. Heraus kam eine Strecke von 30 Kilometern Länge, mit dabei auch die Landstraße.

Gemeinderat muss zustimmen

Dort Bäume zu pflanzen, liegt aber noch in weiter Ferne. Denn vorerst hat das Büro elf Straßenzüge ausgewählt, wo mit einer konkreten Pflanzplanung begonnen werden soll. Und zwar in der Leonfeldner Straße, Weingartshofstraße, Wildbergstraße, Kroatengasse, Knabenseminarstraße, Freistädter Straße, Ferihumerstraße, Schubertstraße, Schillerstraße, Bürgerstraße und Lustenauer Straße.

Wann dort nach der Planung in die Umsetzung gegangen werden kann, hängt davon ab, ob der Gemeinderat dem Pflanz-Masterplan in seiner nächsten Sitzung am 2. Juli seine Zustimmung erteilen wird. (eda)

