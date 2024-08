Asten: Feuerwehr rettete Katzen und Hund aus verrauchter Wohnung

Kurz vor 20 Uhr ging der Alarm am Donnerstagabend mit dem Stichwort "Brandverdacht" bei der Feuerwehr Asten ein. Ein Bewohner eines Wohnhauses hatte aus einer Nachbarwohnung Brandgeruch wahrgenommen. Außerdem hatte ein Rauchmelder in der betroffenen Wohnung angeschlagen. Die Einsatzkräfte verschafften sich über eine Schiebeleiter und den Balkon Zugang zur stark verrauchten Wohnung im zweiten Stock des Mehrparteienhauses. In der Küche stellten sie fest, dass Speisen auf dem Herd angebrannt waren.

Tiere gerettet

Zwei Katzen und ein Hund konnten durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr unversehrt aus der Wohnung gerettet werden. Die Tiere wurden anschließend gemeinsam mit der Polizei betreut und versorgt. Kurz darauf traf die Besitzerin der Wohnung am Einsatzort ein. Um 21 Uhr war der Einsatz für die Feuerwehrleute beendet.

