AST-Taxi bald auch in Puchenau

Die AST-Taxis sind täglich von 20 bis 5 Uhr früh unterwegs, sie warten auf Bestellung an einer der über 300 gekennzeichneten AST-Abfahrtsstellen. Das Prinzip dahinter: Pro Fahrt werden mehrere Fahrgäste mitgenommen, die Route wird anhand der unterschiedlichen Zielorte festgelegt. In den späten 1980er Jahren gegründet, sind die AST-Taxis in Linz und mittlerweile elf Umlandgemeinden unterwegs.

Dass mit Puchenau nun eine weitere hinzukommt, freut nicht nur Linz-AG-Vorstandsdirektorin Jutta Rinner, sondern auch den Puchenauer Bürgermeister Friedrich Geyrhofer (VP). Mit dem Sammeltaxi könne nun auch zu jenen Zeiten, in denen kein anderes öffentliches Verkehrsmittel zwischen Linz und Puchenau verkehrt, ein Angebot gestellt werden. Im Gemeinderat wurde ein Testzeitraum von 12 Monaten beschlossen. Bestellt werden kann ein AST-Taxi per App oder telefonisch unter 0732/661266.