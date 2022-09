Asiatisches am Südbahnhofmarkt

Nachhaltigkeit und regionale Lebensmittel sind die Zutaten, mit denen das asiatische Restaurant punkten will. Nach umfangreichen Umbauarbeiten der Koje hat das Familienunternehmen von Inhaber und Chefkoch Weijun Liu nun wieder eröffnet.

In 28 Kiosken sind am größten Linzer Genuss-Markt jeweils bis zu vier Kojen in Betrieb. Etwa 46 Betreiber bieten dort ihre Produkte an. Zusätzlich am Dienstag, Freitag und Samstag sorgen noch die verschiedensten Beschicker im Freibereich für den kulinarischen Genuss.

Neu und einzigartig steht nun auch eine Abholstation neben dem Südbahnhofmarkt zur Verfügung. In Zusammenarbeit mit dem Digitalen Marktplatz bietet der Markt damit allen seinen Lieferanten einen eigenen Online-Bestell-Shop, aus dem Kunden bequem 24 Stunden lang sieben Tage die Woche ihre regionalen Schmankerl und sonstige Waren des täglichen Einkaufs bestellen, online bezahlen und an der sensorgekühlten Station rund um die Uhr, ohne Bindung an Ladenöffnungszeiten, abholen können.

Neue UNIBox kommt in die Tabakfabrik

Ein neues Einkaufserlebnis wird ab Freitag, 16. September, auch in der Linzer Tabakfabrik geboten. Die UNIGruppe eröffnet die 16. UNIBox. Rund 1000 Produkte des täglichen Bedarfs werden dort nach den Worten von Geschäftsführer Peter Hametner angeboten. Der autonome Store ist im früheren Waggon untergebracht, der im Haus Dames geparkt ist.