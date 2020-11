Asfinag tauscht orangefarbene Lärmschutzwände an der A7 aus

Es waren orange Lärmschutzwände, die die Anrainer entlang der Stadtautobahn A7 im Bereich des Hafens rotsehen ließ.

Denn die Sonneneinstrahlung durch die bunten Plexiglasscheiben hat, wie berichtet, einige Häuser und Gärten in orangefarbenes Licht getaucht – massive Proteste waren die Folge. Eine Lösung ließ nicht lange auf sich warten, so kündigten die Verantwortlichen von der Asfinag an, die Elemente zu tauschen und durch klarsichtige zu ersetzen.

800 Quadratmeter Fläche

Diesem Versprechen folgen nun zur Freude der dortigen Anrainer erste Taten, seit Anfang der Woche werden die orangefarbenen Lärmschutzwände entlang der Mühlkreisautobahn ausgetauscht. Und zwar auf einer Länge von 250 Metern und einer Gesamtfläche von 800 Quadratmetern, sagt Martin Pöcheim, Asfinag-Regionalleiter Oberösterreich. Bis Anfang Dezember sollen die Arbeiten abgeschlossen sein, für die rund 80.000 Euro veranschlagt sind. An dieser Investition habe kein Weg vorbeigeführt, so Pöcheim. "Die Einwände der Anrainer waren absolut berechtigt, deshalb haben wir auch so schnell reagiert." Verloren sei der Aufwand für die orangefarbenen Lärmschutzwände, die eigentlich als ästhetische Verschönerung gedacht waren, aber ohnehin nicht. "Sie werden jetzt eingelagert und an einer unkritischen Stelle wiederverwendet."

Verzögerungen wegen der Tauschaktion – gearbeitet wird am Pannenstreifen – sollte es keine geben, heißt es weiter, eine entsprechende Verkehrsführung wurde bereits eingerichtet.

Pöcheim zeigt sich im OÖNachrichten-Gespräch erleichtert darüber, dass wie angekündigt die Arbeiten nun erledigt werden können. Denn die nötigen neuen Acrylglaselemente mussten erst speziell gefertigt und mit einem Alurahmen für den Einbau versehen werden.

Artikel von Julia Popovsky