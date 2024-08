Mehr als 40 Haushalte betroffen: Asfinag sperrt Siedlung in Urfahr die Ausfahrt

Das Hinweisschild ist unmissverständlich: "Ausfahrt auf B125 von 10.8.24 03.00 bis 12.8.24 04.00 nicht möglich". Für mehr als 40 Haushalte, die am Kalkgruber- sowie am Kulmweg in Linz-Urfahr angesiedelt sind, hat dies unangenehme Folgen. Sie wohnen in einer Sackgasse und können in dieser Zeit mit ihren Fahrzeugen weder von den Häusern weg- noch zufahren.

Der Grund dafür sind Bauarbeiten der Asfinag auf der Freistädter Straße (B125) im Zusammenhang mit der Autobahn-Halbanschlussstelle Linz-Auhof. Im Zuge der Umweltverträglichkeitsprüfung wurde unter anderem ein lärmmindernder Asphalt für die B125 vorgeschrieben. Dieser werde nun in zwei Etappen aufgetragen, erklärt Projektleiter Christian Brunner.

Mehr als 160 Haushalte sind von der Sperre zumindest zeitweise betroffen. Von Samstag- bis Sonntagfrüh können jene von der Kreuzung Koglerweg bis zum Gasthof Wolfsegger die B125 nicht benutzen. Danach ist von Sonntagfrüh bis Montag um vier Uhr das Teilstück vom Gasthof bis zur Autobahnauffahrt Treffling betroffen.

Für die Anrainer der Siedlung am Kalkgruberweg und am Kulmweg ist die B125 die einzige Möglichkeit, wegzukommen. Dies ist der Asfinag durchaus bewusst. Die Situation sei ihnen auch zumutbar, so Projektleiter Brunner auf OÖN-Anfrage. "Wir haben alle informiert und wenn jemand in dem Zeitraum wegfahren muss, dann muss er sich ein Hotel nehmen."

Für Notfälle erreichbar

Sorgen der Anrainer, was in unerhofften Notfällen am Wochenende passieren würde, zerstreuen die Verantwortlichen. Die Einsatzkräfte würden in jedem Fall eine Zu- und Abfahrtsmöglichkeit für die von der Sperre besonders betroffene Siedlung haben. "Da braucht sich niemand Sorgen zu machen", sagte Brunner, "Polizei, Rettung und Feuerwehr wissen alle Bescheid und haben eigene Einsatzpläne."

Der Halbanschluss der A7 in Dornach-Auhof wird nach knapp eineinhalbjähriger Bauzeit offiziell am 6. September eröffnet und in Betrieb genommen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.