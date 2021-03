Ars Electronica Center öffnet in den Osterferien

„Nicht zuletzt vor dem Hintergrund der erneut steigenden Infektionszahlen haben wir unser Sicherheitskonzept noch einmal nachgeschärft, um den Besuch des Ars Electronica Center so sicher wie nur irgend möglich zu gestalten“, sagt Leiter Christoph Kremer. Man freue sich wieder, Besucher empfangen und in die Zukunft entführen zu können.

Ein KI-System raten lassen, ob die auf dem Kopf stehende Tasse nun immer noch eine Tasse oder nicht doch ein Lampenschirm ist, am Robo-Spielplatz im Kinderforschungslabor die ersten Schritte in die Welt des Programmierens wagen und endlich auch wieder im Deep Space 8K die unendlichen Weiten des Universums erkunden und sich dabei als recht unbedeutender und gleichzeitig so besonderer Erdling fühlen… All das wird von Samstag, 27. März, bis einschließlich Ostersonntag, 4. April, täglich von 10 bis 17 Uhr möglich sei (am Montag, 29. März, ist das AEC wie immer montags geschlossen).



Weil aber die Öffnung nur mit stark reduzierten Besucherkapazitäten erlaubt ist, empfehlen Kremer und sein Team, die Eintrittstickets unbedingt schon vorab zu buchen (arselectronicacenter.kupfticket.at).