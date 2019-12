Arkade-Umbau liegt voll im Zeitplan

„Umbau verläuft planmäßig.“ So hat die Sparkasse als Eigentümerin der Arkade gerade ein Update des aktuellen Standes der Modernisierung des Einkaufszentrums zwischen Landstraße und Herrenstraße gegeben. Demnach liege das Bauvorhaben voll im Plan, sowohl zeitlich wie auch budgetär.

Nachdem der Ast zur Spittelwiese bis Jahresende fertiggestellt ist, werden als nächste Schritte der Zentralbereich sowie der Ast Landstraße erneuert. Damit wird auch der Innenhof im Freien neu gestaltet, wobei auch der Innenhof Herrenstraße 7 neu gestaltet wird. Damit wird eine direkte Verbindung zur Herrenstraße weiterentwickelt und attraktiviert.

Was bedeutet das für die Kunden? Bis zum 15. Jänner 2020 wird das Einkaufen in der Arkade wie gewohnt möglich sein. Ab Mitte Jänner werden Sabtours, Lia Peroni, Redl, Martina’s Beauty Oase sowie Tamtam in den bereits fertiggestellten, neugestalteten Ast Spittelwiese übersiedeln.

Die Modegeschäfte Mango und Marc O‘Polo sind weiterhin über den landstraßenseitigen Eingang erreichbar.

Die Galerie Wurm sowie das Weinfachgeschäft Schenki’s Vinothek sind wie gewohnt über die Promenade zugänglich, auch alle Büromieter der Arkade sind während der gesamten Umbauphase erreichbar.

Einige bestehende Geschäfte und Gastronomiebetriebe pausieren im kommenden Jahr während der Umbauarbeiten werden und kehren 2021 in das modern umgebaute Center zurück, wie die Sparkasse mitteilt. Sämtliche Eingangsbereiche der Arkade werden übrigens erst in den ersten drei Monaten des Jahres 2021 – also gegen Projektabschluss – neu gestaltet.

25 Millionen Euro werden in den Umbau investiert, 2021 werden in der Arkade auch eine Hofer-Filiale und das Modegeschäft Kult das Angebot bereichern.