Arge Trödlerladen lädt zum großen Flohmarkt in Linz

So kommt der große Frühlingsflohmarkt in der Arge Trödlerladen gerade zur richtigen Zeit. In der Goethestraße 93 können von 21. bis 23. Juni jeweils von 10 bis 17 Uhr gebrauchte Bücher, Möbel, Textilien, Bilder, Hausrat oder Musikartikel erworben werden.

Seit fast vier Jahrzehnten finden wohnungslose Menschen im Trödlerladen der Arge für Obdachlose eine sinnvolle Beschäftigung. "Bei mehr als 100 Wohnungsräumungen jährlich erhalten wir unzählige Waren, darunter auch Raritäten", sagt Obmann Heinz Zauner. Viele der Waren, die im Trödlerladen recycelt werden, wären wohl sonst auf dem Müll gelandet.

Durch die Wiederverwertung könne man laufend ein günstiges Warenangebot für Menschen mit geringem Einkommen anbieten. An den drei Flohmarkt-Tagen diese Woche können Interessierte wieder aus dem Vollen schöpfen und günstig einkaufen.