Architekten kritisieren zu lange Bauverfahren in Linz

In der Architektenschaft rumort es. Grund ist die Dauer der Bauverfahren in Linz. Projekte würden zum Teil sechs Monate liegen, bis man zum ersten Mal darüber informiert werde, was noch zu klären sei. Teilweise vergehe ein Jahr oder mehr bis zur Bauverhandlung, heißt es in einer Beschwerde an die Kammer der Ziviltechniker, Architekten und Ingenieure.