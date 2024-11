Arbeitsunfall in Enns: Pole stürzte 6,5 Meter in die Tiefe

Ein 26-jähriger polnischer Leiharbeiter verunfallte am Donnerstag gegen 09:40 Uhr auf einer Baustelle von Logistikhallen in Enns. Bei Kontrollen von Leitungen zum Anschluss für den Blitzschutz auf einer ca. 6,5 m hohen Etage der Halle, verlor der Arbeiter am Etagenrand aus unbekannten Gründen das Gleichgewicht und fiel in die Tiefe. Es gab keine Augenzeugen.

Andere Arbeiter leisteten ihm sofort Erste Hilfe und setzten den Notruf ab. Der 26-Jährige erlitt Verletzungen am Oberschenkel und am Kopf. Er wurde durch das Rote Kreuz St. Florian und dem Notarzteinsatzfahrzeug (NEF) vor Ort erstversorgt und danach in das UKH Linz gebracht. Es gibt keine Hinweise auf Fremdverschulden.

