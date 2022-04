Arbeitsmarkt in Linz erholt sich

„Die Arbeitsmarktlage in Linz sollte bald wieder Vor-Covid-Nivau erreichen“, ist Bürgermeister Klaus Luger (SP) optimistisch. Dass der Krieg in der Ukraine kurzfristig daran etwas ändern könnte, glaubt Luger nicht. Dafür müsste allerdings die Energieversorgung so wie bisher aufrecht bleiben.

Dass sich die Wirtschaftslage der Stadt trotz der Pandemie und ihrer Auswirkungen wieder erholt hat, liegt nach Ansicht der Verantwortlichen am 65 Millionen Euro starken „Pakt für Linz“, weil das kommunale Investitionspaket viele profitieren ließ. Dazu sei noch ein Gründungsboom durch Startups gekommen, der den Arbeitsmarkt langfristig abgesichert habe.

Das Ziel, die Stadt Linz bis 2040 klimaneutral zu machen, bleibt für Luger aufrecht. Digitalisierung, Industrie 4.0 und die Forcierung CO2-neutraler Energien (Stichwort Wasserstoff) würden die Schlüsselelement für die Zukunft sein. Die geplante Technische Universität werde sich auch positiv auswirken.

Übrigens: Die Männer sind von Arbeitslosigkeit mehr betroffen als Frauen. So betrug die Arbeitslosenquote bei Männern im vergangenen Jahr neun Prozent, bei Frauen lag sie bei 8,2 Prozent.

In den letzten zehn Jahren verdoppelte sich die Zahl der ausländischen Beschäftigten auf knapp 26.000 Menschen. Diese Gruppe ist von Arbeitslosigkeit, vor allem wegen teilweise schlechter Berufsausbildung, besonders betroffen. Mit 25 Prozent liegt ihr Anteil an Arbeitssuchenden am Arbeitskräftepotenzial vier Mal so hoch wie jener der Einheimischen (mit 8.633 Arbeitslosen).



Ein Problem lässt sich aber nur teilweise mit der Senkung der Arbeitslosigkeit beheben: der Arbeitskräftemangel.