"Arbeitslos macht sprachlos", sagt Erika W. Jahrzehntelang hat die 59-Jährige in einer Firma hart gearbeitet, bis diese in Konkurs gegangen ist. "Nie war ich arbeitslos, immer bin ich arbeiten gegangen, und dann muss ich beim AMS vorstellig werden. Ich habe mich so geschämt, wie ich dort hingegangen bin." So wie es Erika W. geht, geht es vielen Menschen, die ohne Arbeit sind. Vor allem wer länger arbeitslos ist – dieses Problem ist in Oberösterreich stark gestiegen –, sieht sich