Arbeitslosigkeit macht Jugendlichen Sorgen

Neben der offenen Jugendarbeit ist der Verein Anlaufstelle für die Sorgen der Jugend in der Landeshauptstadt. Und da zeigt sich, das es in den rund 42.600 Informationsgesprächen, in denen Jugendlichen im Jahr 2019 schnell weitergeholfen werden soll, am häufigsten um Arbeit bzw. Arbeitslosigkeit sowie Schule bzw. Ausbildung ging.

Dieser Trend hat sich auch heuer fortgesetzt, wo gerade während des Corona-Lockdown die Einrichtungen des Vereins Jugend und Freizeit Anlaufstellen für besorgte junge Menschen waren. Mehr als 1000 Kontakte pro Woche wurden registriert, wobei die Leistungen rasch auf Online-Angebote umgestellt worden sind.

Zu den Informationsgesprächen kommen die Beratungsgespräche und Kriseninterventionen. Rund 1000 Jugendliche haben auf diese Form 4200 Mal im vergangenen Jahr Hilfe gesucht. „Für die Jugendlichen ist es vor allem in Krisensituationen besonders wichtig, eine Ansprechperson zu haben, der sie vertrauen können und die ihnen bei ihren Sorgen und Ängsten zur Seite steht“, sagt Vizebürgermeisterin Karin Hörzing (SP).

Bei den Krisenlagen waren neben Arbeit und Arbeitslosigkeit die Themen Unterkunft, Familie, Behörden und Ämter sowie Schule und Ausbildung am meisten betroffen.

Schulische Probleme und Ausbildungsfragen, Sexualerziehung sowie Kommunikationsprobleme waren indes bei den 1270 Beratungen in den drei Familienberatungsstellen des Vereins Jugend und Freizeit die zentralen Themen.