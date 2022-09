Arbeiter trennte sich bei Unfall Teil eines Fingers ab

Der Nordmazedonier war gegen 13.15 Uhr in einer Firma in Pasching mit dem Bedienen einer Extrusionslinien-Maschine beschäftigt, wie die Polizei berichtete. Beim Einfädeln des Kunststoffprofils in die Maschine geschah das Unglück: Dem Mann wurde das vorderste Glied des rechten Mittelfingers abgetrennt. Der 37-Jährige wurde nach der Erstversorgung in das Unfallkrankenhaus nach Linz gebracht.