Arbeiten, wo einst gefeiert wurde: Neues Projekt in Ottensheim

Kein Stau auf dem Weg zur Arbeit, eine gute Büroausstattung und kreativer Austausch mit den Sitznachbarn: Das sind nur einige der Gründe, warum sich die Erwerbsgenossenschaft "Inrego eGen" dazu entschieden hat, im Gasthof zur Post in Ottensheim den Coworking Space "Postwerkstatt" zu realisieren. Die Umbauarbeiten im früheren Veranstaltungsraum sind in vollem Gang, ab Ende Juli sollen 15 Arbeitsplätze zur Verfügung stehen.

"Die Leute sparen sich den Weg nach Linz, auch der Umweltgedanke hat eine Rolle gespielt", sagt Christine Newald, Vorstandsvorsitzende der Inrego eGen. "Homeoffice zu machen ist nicht für jeden möglich, oft fehlt die nötige Ausrüstung", sagt Newald. In den Räumlichkeiten sollen zudem Workshops, etwa zum Thema "Von der Idee bis zur Umsetzung" stattfinden: "Es wird auch Angebote für Frauen geben, die sich selbstständig machen wollen."

Die Postwerkstatt ist das "Herzstück"-Projekt der neuen Erwerbsgenossenschaft Inrego eGen, die Anfang April gegründet wurde. Sieben Einzelunternehmen haben sich zusammengeschlossen und bieten Dienstleitungen für Beratungen, Kommunikation und neue Technologien an. "Wir bringen alle unterschiedliche Kompetenzen mit und können uns je nach Bedarf zusammenschließen und auch größere Projekte realisieren. Wir wollen gesellschaftspolitische Vorreiter sein, die die Arbeitswelt der Zukunft gestalten", sagt Newald. Ottensheim sei dafür der richtige Ort: "Hier ist man sehr offen und hat immer schon viel ausprobiert."

Ähnlich sieht das der Ottensheimer Bürgermeister Franz Füreder (VP): "Der Coworking Space ist sicher positiv für die Gemeinde, gerade die Mehrfachnutzung der Geräte wie Computer ist ein großer Vorteil." Rund 120.000 Euro wurden in den Ausbau der Postwerkstatt im Gasthaus investiert. Gefördert wird das Projekt vom Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort. Für das Areal gibt es, wie von den OÖN berichtet, weitere große Umbaupläne. "Die Finanzierung dafür ist aber noch in der Schwebe", so der Bürgermeister.

Informationsveranstaltung heute um 18 Uhr im Gemeindesaal Ottensheim. Beim 3. Inrego Forum stellt sich die Erwerbsgenossenschaft vor, Interessierte haben die Möglichkeit, Ideen einzubringen.

