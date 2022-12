Arbeiten beim Winklerwald haben Nachspiel

Die Arbeiten auf dem Areal am Froschberg haben für viele Spekulationen gesorgt.

Die Arbeiten auf den Grundstücken der "Immo Froschberg GmbH" beim Winklerwald haben ein Nachspiel. Von Firmenseite hieß es wie berichtet, dass alle Arbeiten mit dem Magistrat abgestimmt seien. Dem ist aber nicht so, einige Bäume und Sträucher am Froschberg wurden gerodet, ohne dass die nötige naturschutzrechtliche Genehmigung eingeholt wurde.

Im Naturschutzverfahren werde eine Wiederaufforstung vorgeschrieben, kündigt Umweltstadträtin Eva Schobesberger (Grüne) an. Parallel dazu sei der Akt an die Behörde zur Einleitung eines Verwaltungsstrafverfahrens übermittelt worden. "Der Schutz des Grünraumes muss oberstes Prinzip sein", sagt Schobesberger, die kein Verständnis für so ein "unsensibles und nicht genehmigtes Vorgehen" hat.

