Applaus für Feuerwehr: Katze aus 10 Metern Höhe gerettet

Ihre Kletterkenntnisse überschätzt hatte am Sonntag eine Katze in Wilhering. Die Feuerwehr Schönering wurde alarmiert, weil das Tier in etwa zehn Metern Höhe in einem Baum festsaß. Mit der Teleskopmastbühne der Feuerwehr Alkoven konnte man auf Höhe der Katze fahren. Diese ließ sich seelenruhig vom Baum retten. Von den umstehenden Passanten, die den Einsatz beobachtet hatten, gab es Applaus.

