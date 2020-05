Apotheker-Idee könnte Virus Vordringen in die Lunge erschweren

Desinfektion ist in Zeiten der Corona-Pandemie zum neuen Zauberwort geworden. Mit der Anwendung bewährter Rezepturen wollen nun drei Apotheker einen Beitrag zur Desinfektion der Nasen- und Rachenschleimhaut leisten, um es dem Coronavirus schwieriger zu machen, in den Lungenraum vorzudringen.

"Wir arbeiten mit Argentum Proteinicum, wie es in Nasensprays zum Einsatz kommt, und Povidon-Jod, die alle erprobt sind und seit Jahrzehnten erfolgreich angewendet werden", sagt der Linzer Martin Duftschmid, Chef der Resch-Apotheke in Linz-Urfahr. Zusammen mit seinen Studienkollegen Siegrun Gerlach und Herbert Schober aus Wien hat er die Idee der Rezeptur ins Spiel gebracht.

Rascher Einsatz möglich

Da die vorgeschlagenen Stoffe von den Apothekern gemischt werden können – was in Österreich noch möglich ist – und gleichzeitig die Wirkungsweise aufgrund jahrzehntelanger Erfahrung erwiesen ist, was auch von Ärzten bestätigt wird, könnten sie relativ rasch eingesetzt werden. Die vorgeschlagene Rezeptur könne aber nur von Ärzten verschrieben werden, weshalb die Ideengeber auch den Schulterschluss mit den Medizinern suchen.

Für Primar Martin Burian, Leiter der Abteilung für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde am Ordensklinikum Linz, Barmherzige Schwestern, ist der Vorschlag eine "durchaus nachvollziehbare Idee".

Burian könnte sich vorstellen, die Behandlung vorbeugend für Berufsgruppen mit erhöhtem Ansteckungsrisiko anzubieten, wobei die Dauer des Einsatzes noch zu klären sei. Eine andere Möglichkeit sei, bei ersten Anzeichen einer Corona-Erkrankung damit zu beginnen.

"Uns als Pharmazeuten ist es ganz wichtig, das Bestmögliche zu finden, um die Verbreitung des Coronavirus zu vermindern", sagt Duftschmid. Wiewohl allen Beteiligten klar ist, dass mit dem vorgeschlagenen Mittel eine vollständige Eliminierung des Krankheitserregers aus dem Körper nicht zu erreichen ist.

Sollte die Idee der drei Apotheker aufgegriffen werden, wäre sie jedenfalls sehr rasch umsetzbar. Wann das sein könnte, ist aber noch nicht restlos geklärt, so Duftschmid.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Coronavirus Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Reinhold Gruber Lokalredakteur Linz r.gruber@nachrichten.at