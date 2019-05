Antrag: Strengere Regeln für Inserate der Stadt

Wie soll die Verwaltung mit Extremismus umgehen? Diese Frage wird den Linzer Gemeinderat bald auf mehreren Ebenen beschäftigen.

Wie berichtet fordern Neos und ÖVP in einem gemeinsamen Antrag, dass Magistratsmitarbeiter einer "Sicherheitsüberprüfung" unterzogen werden sollten. Werden dabei bedenkliche Verbindungen entdeckt, soll den Betroffenen eine Anstellung verwehrt bleiben.

Die Linzer SPÖ sieht diesen Vorschlag kritisch. SP-Fraktionsvorsitzender Stefan Giegler meinte gestern in einer Aussendung, dass die VP mit ihrer Politik "Ressentiments gegen Muslime und gesellschaftliche Randgruppen" schüre und damit "den Extremismus in der Bevölkerung" fördere.

Inseraten-Antrag eingebracht

In einem weiteren Gemeinderatsantrag fordern nun Neos, Grüne und KPÖ, dass der Stadtsenat eine Richtlinie für die Buchung von Inseraten durch die Stadt Linz erarbeiten möge. Auslöser für diese Forderung sind mehrere Inserate von FPÖ-geführten Ressorts der Stadt Linz in der Rechtsaußen-Postille Info-Direkt. Dort hatten sowohl der ehemalige Vizebürgermeister Detlef Wimmer (FP) als auch sein Nachfolger Markus Hein mehrere Inserate geschaltet.

Neos-Gemeinderat Felix Eypeltauer fordert "wegen der Verflechtungen zwischen FPÖ, dem rechtsextremen Magazin Info-Direkt und der Identitären Bewegung von der Stadt Linz eine scharfe Trennlinie". Durch einen zu laschen Umgang würde deren "widerliches Gedankengut legitimiert werden".

"Es ist legitim, Buchungen von Inseraten durch Stadtsenatsmitglieder in rechtsextremen Medien wie Info-Direkt zu untersagen. Es handelt sich schließlich um Steuergelder, die zum Wohle der Linzer zu verwenden sind und nicht für die Förderung von rechtsextremem Gedankengut", sagt KPÖ-Mandatarin Gerlinde Grünn.

Inserate in rechtsextremen Medien sind auch für den Grünen-Klubobmann Helge Langer "völlig inakzeptabel", denn sie würden die Stadt in ein rechtes Eck rücken und so "dem Ansehen unserer Stadt" schaden.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Philipp Hirsch Redakteur Land und Leute p.hirsch@nachrichten.at