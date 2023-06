Antrag für Update zur Hauptstraße

LINZ. Seit Jahren wird über eine Verkehrsberuhigung der Hauptstraße in Urfahr diskutiert. Im Juli des Vorjahres hat Vizebürgermeister Martin Hajart (VP) angekündigt, dass ein externer Verkehrsplaner einen konkreten Plan ausarbeiten soll. Die Grünen wollen in der kommenden Gemeinderatssitzung am Donnerstag wissen, wie es um das Projekt steht.

Sollte die Expertise noch nicht auf dem Tisch liegen, wollen sie von Hajart wissen, wann damit zu rechnen sei und wie dann der weitere Zeitplan aussehe. "Die Pläne für eine Verkehrsberuhigung sind in den vergangenen Jahren ziemlich ins Stocken geraten. Mit unserer Anfrage wollen wir einen Beitrag leisten, um wieder mehr Bewegung in das Vorhaben zu bringen", sagt der Grünen-Klubobmann Helge Langer.

