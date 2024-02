Anton Bruckner in den Augen von 20 Künstlern

Siegfried Resl, Karin Hujber und Alfred Hansl (v.l.n.r.) mit ihrer Installation "Let it swing, Tony" in der Galerie im Gemeindeamt Ansfelden

Wer derzeit durch die Galerie im Gemeindeamt (GIGA) in Ansfelden geht, wird an Bruckner nicht vorbeikommen. Logisch, wird man sich sagen, ist doch heuer, zum 200. Geburtstag des Komponisten und Musikers, das "Brucknerjahr" ausgerufen worden. Der berühmteste Sohn Ansfeldens wurde dort am 4. September 1824 geboren. Für Kuratorin Karin Hujber stand der Plan schon vor einem Jahr fest. "Ich wollte gute Künstler dafür gewinnen, sich über Anton Bruckner Gedanken zu machen und diese in Bildern zu verewigen."

Brucknerhaus bei Nacht

Am Ende sind es 23 Bilder von 20 Künstlern geworden, die von unterschiedlichen Zugängen geprägt sind und in der Ausstellung "Bruckner und sein Leben" Platz gefunden haben. "Natürlich sind viele Köpfe dabei, aber nicht nur", sagt Hujber beim Rundgang mit den OÖN. Gleich beim Aufgang hat etwa Verena Brosche das Brucknerhaus bei Nacht gemalt. Ilse Hartl stellte in ihrem Bild die Brucknerorgel ins Zentrum ihres künstlerischen Schaffens, und Karin Durstberger widmete sich den Stationen von Bruckner in seinem Leben.

Ein halbes Stockwerk höher blickt man aus verschiedenen Blickwinkeln auf das charakteristische Gesicht des Komponisten von Weltformat. Dass sich hier abstrakte und realistische Bilder vermischen, war ein Wunsch, der sich erfüllt hat. Doch Vorgaben hat es für die Künstler nicht gegeben. Es ist ein buntes Bild, das sich rund um die Person Bruckner dreht. So hat Siegfried Resl die berühmte Totenmaske des Komponisten als Ausgangspunkt seiner künstlerischen Überlegungen gewählt. "Er haucht sein Leben aus, doch sein Geist schwebt weiter in höheren Sphären", erklärt er.

Orgelpfeifen aus Ebensee

Noch ein Stockwerk höher darf dann auch geschmunzelt werden, denn hier runden Installationen die Ausstellung ab. Dabei spielen Orgelpfeifen die Hauptrolle. "Es sind Originalpfeifen aus der Kirche in Ebensee", sagt Hujber, die zusammen mit ihren Kollegen vom Kunstverein NH10, Resl und Alfred Hansl, die Installation "Let it swing, Tony" gestaltet hat. Die bemalten Pfeifen darf man in diesem Fall auch angreifen und in Bewegung setzen.

Die Ausstellung "Bruckner und sein Leben" ist noch bis 8. März in Ansfelden zu sehen. Kuratorin Hujber hofft, dass die Werke dann auch noch an anderen Orten Verbreitung finden. Schließlich ist das Brucknerjahr noch lang.

