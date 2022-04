Ansfeldner entscheiden über Betriebsbaugebiet

Er wisse, dass er damit ein Risiko eingehe, sagte Partoll bei einem Lokalaugenschein am Mittwoch, denn sollten sich die Bürger mehrheitlich gegen das geplante Projekt von drei Unternehmen auf dem Gewerbepark „Audorf-Süd-Ost“ entscheiden, dann werde es auch nicht errichtet. Er löse damit ein Versprechen ein, das er vor der Wahl gegeben hatte, sagte der FP-Politiker im Gespräch mit den OÖNachrichten.

Partoll hatte schon vor einem Jahr die Einbindung und Mitsprache der Ansfeldner Bevölkerung bei dem Projekt gefordert, das er von seinem Vorgänger Manfred Baumberger (SP) übernommen und das für viel Aufregung gesorgt hat. Im März 2021 war er damit politisch abgeblitzt, jetzt, als Bürgermeister, holt er das nach und will auf diese Weise ein Musterbeispiel für Bürgerbeteiligung schaffen. Mit anderen Worten: In Zukunft sollen die Ansfeldner bei allen größeren Projekten nicht nur frühzeitig informiert werden, sondern auch aktiv mitreden dürfen.

Im Fall des Projektes „Audorf Süd-Ost“ - das Grünland muss vom Gemeinderat in Betriebsbaugebiet umgewidmet werden - bedeutet dies, dass es im Mai zwei Termine geben wird, zu denen die Menschen eingeladen sind, sich über das mittlerweile deutlich niedrigere Projekt zu informieren und auch aktiv mitzureden. Am 2. Mai ist der Gasthof Strauß Schauplatz dieses Bürgerdialoges, am 12. Mai der Rathaussaal in Haid. Jeweils von 16 bis 20 Uhr stehen die Vertreter aller politischen Parteien und die Unternehmen und Projektplaner den Bürgern Rede und Antwort.

Entscheidung bis zum Sommer

Ist das Meinungsspektrum der Menschen - eingeladen sind alle Ansfeldner, wobei 7600 Bürger im Einzugbereich des Areals persönlich angeschrieben wurden - dann klar, geht das Projekt im Fall eines positiven Votums noch einmal in den Bauausschuss und letztlich dann in den Gemeinderat, wo es nach den Vorstellungen von Partoll im Sommer dieses Jahres beschlossen werden sollte. Dies sei er den Unternehmen (Beinkofer, Velvety Manufaktur, FE Business Park Ansfelden) schuldig. Auch die Betriebe hätten eine Planungssicherheit verdient, so Partoll. Immerhin sollen hier 300 Arbeitsplätze entstehen.

Deshalb sprach der Ansfeldner Bürgermeister auch von einem Spagat zwischen den Interessen der Bevölkerung und Unternehmen, die sich hier ansiedeln wollen. Er erwartet sich aber, dass damit keineswegs alle Projekte verhindert werden. Seine Erfahrung aus vielen Gesprächen mit Bürgern zeige: „Wer von Anfang an gut informiert wird, trägt ein Projekt schneller mit.“