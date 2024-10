Ansfeldens Volksschule braucht mehr Platz

Die beengten Raumverhältnisse in der Volksschule Ansfelden sind kein Geheimnis. Ursprünglich war das Gebäude für 13 Klassen gebaut, jetzt sind es 15, eine davon ist noch dazu geteilt und braucht zwei Räume. Das Konferenzzimmer wurde deshalb zu einem Klassenraum, ein Teil der Lehrer sitzt am Gang.

Jetzt ist ein anonymes Schreiben aufgetaucht, in dem eine neu gegründete Elterninitiative namens "Die Schule brennt" nicht mit Kritik am Zustand der Schule spart, von mangelnder Barrierefreiheit bis zur Parkplatzsituation. Die ÖVP Ansfelden greift diese Kritik auf und fordert Bürgermeister Christian Partoll (FP) in einem Gemeinderatsantrag zum Handeln auf. "Ja, es kostet alles viel Geld, aber bei unseren Kindern darf nicht gespart werden", sagt VP-Fraktionsobmann Markus Kullmann.

Zwei Auflagen

Partoll reagiert verwundert auf den VP-Antrag. Die Probleme seien nicht neu und alle Akteure, vom Elternverein bis zu den Parteien, über den aktuellen Stand informiert. Und der lautet so: Vor einigen Wochen gab es eine Begehung durch die Bildungsdirektion, die für einen Weiterbetrieb zwei Auflagen erteilt hat: Erstens braucht es einen Arbeitsraum für jene Lehrer, die keine fixe Klasse samt Arbeitsplatz haben. Zweitens müssen die Garderoben erweitert werden. Diese kurzfristigen Maßnahmen muss die Gemeinde als Schulerhalter bis Ostern 2025 umsetzen.

Aus- oder Neubau notwendig

Langfristig führt laut Partoll aber nichts an einer Erweiterung des Schulgebäudes oder sogar einem Neubau an anderer Stelle vorbei. Dafür braucht es aber ein neues "Raumprogramm", also den genauen Raumbedarf, den die Bildungsdirektion spätestens Anfang 2025 übermitteln will. Dann könne man planen. "Ich bin der Erste, der die Schule ausbaut und erweitert, aber dafür brauchen wir die Erlaubnis der Bildungsdirektion und eine Finanzierungszusage des Landes", sagt Partoll, dessen Kinder auch die Volksschule besucht haben und der den Lehrern Rosen streut.

Die weiteren Vorwürfe aus dem anonymen Schreiben hat er an die zuständige Bildungsdirektion mit der Bitte um Prüfung weitergeleitet.

Autor Christian Diabl Christian Diabl