Ansfelden will mobile Jugendarbeit ausbauen

Die Jugendarbeit in Ansfelden wird neu aufgestellt. Verantwortlich dafür ist Christoph Pichler, seit Anfang Februar neuer Jugendkoordinator der Stadtgemeinde. "Die Zeit ist schneller geworden, viele Inputs stürmen auf die jungen Menschen ein, die Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen haben sich verändert", fasst er die Herausforderung zusammen. Um diese zu bewältigen, wird es Veränderungen geben. So soll das gut besuchte Jugendtreff "Echo" in Haid zusätzlich gestärkt werden.

Kaum Besucher im "Shelter"

Mit Ende März geschlossen wird hingegen der Jugendtreff "Shelter" in Freindorf. Das habe aber nichts mit Einsparungen zu tun, sagt Bürgermeister Christian Partoll (FP) zu den OÖN. Vielmehr werde der Jugentreff nur spärlich besucht, auch die bauliche Substanz des Bauernhauses, wo er untergebracht ist, passe nicht mehr. "Zwei Mitarbeiter für eine Handvoll Leute, das war überproportional teuer", sagt auch Jugendstadtrat Christian Gegenhuber (FP). Beide wollen die Mittel lieber in mobile Jugendarbeit stecken, denn in florierenden Ortsteilen wie Ansfelden und Nettingsdorf gebe es gar keine Angebote. Der Bedarf wurde durch Evaluierungen und die Ansfeldner Jugendstudie festgestellt.

Freizeitpädagogische Angebote

Die mobilen Angebote sollen niederschwellig sein und von freizeitpädagogischen Aktivitäten bis hin zu Lösungsansätzen bei Problemstellungen einzelner Jugendlicher reichen. Diese sollen mitreden dürfen. "Die Jugendlichen sind die Experten in dem, was sie brauchen, es geht nicht, ohne sie einzubinden", sagt Jugendkoordinator Pichler.

Der Beschluss für die neue Strategie erfolgte im Ausschuss einstimmig.

Autor Christian Diabl Christian Diabl