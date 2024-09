Ansfelden hat eine neue Stadtamtsdirektorin

Seit dem 1. September ist Edeltraud Schoibl-Gallner die neue Stadtamtsdirektorin in Ansfelden. Sie trat die Nachfolge von Wilhelm Wilfinger an. Schoibl-Gallner arbeitet bereits seit 1997 in der städtischen Verwaltung, wo sie sich mit Rechtsangelegenheiten beschäftigte, aber auch Großveranstaltungen koordinierte.

Digitalisierung vorantreiben

Zuletzt war sie als Stellvertreterin des Stadtamtdirektors tätig. Künftig will die gebürtige Ansfeldnerin die Digitalisierung vorantreiben und interne Prozesse straffen.

