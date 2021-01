Anrainer wollen Begegnungszone in der Ludlgasse

Es geht den Bewohnern um die Lebensqualität, um Ruhe und um Sicherheit. Das Problem: Sie sind zwar gut in die Planungsschritte des Großprojektes „Quadrill“ mit dem 109 Meter hohen Turm in der Linzer Tabakfabrik eingebunden, allein die Verantwortung des Tiroler Investors Bodner Bau höre an der Grundstücksgrenze auf. Doch dort fange die Verkehrsproblematik für die Anrainer erst so richtig an.

Das wurde am Mittwoch bei einem neuerlichen Treffen der Bürgerinitiative „Tabakfabrik - wir reden mit“ mit Bodner Bau thematisiert. Das Gesprächsklima war auch diesmal konstruktiv, wie Piovesan sagt. Und es herrschte auch Einigkeit, was die Verkehrsbelastung in diesem Areal betrifft, die nicht schlimmer werden dürfte.

Dass es zusammen mit dem Investor schon gelungen ist, die Hauptein- und -ausfahrt von der Ludlgasse an die Untere Donaulände zu verlegen, macht die in der Nachbarschaft Wohnenden „sehr zufrieden“. Aber beim Schwerverkehr sei eine Frage weiter ungelöst. „Offensichtlich müsste derzeit die An- und Zulieferung von der Autobahn oder der neuen Eisenbahnbrücke kommend über die Ludlgasse erfolgen“, sagt Piovesan. „Das ist für uns inakzeptabel.“ Einsicht in die aktuellen Verkehrsdaten hätte die Bürgerinitiative bisher von der Stadt Linz nicht erhalten.

In Richtung der Stadtregierung geht auch die Forderung einer Begegnungszone, wie sie jetzt auch im Domviertel umgesetzt wird. Das bedeutet Tempo 20, keine Lkw (mit Ausnahme der Einfahrt zur Tabakfabrik und zur Tiefgarage) und gleichberechtigte Nutzung des Straßenraumes auch für Fußgänger und Radfahrer.