Anrainer hoffen auf Wohnstraße in Wegscheid

Konkret geht es um die Verlegung der Ein- und Ausfahrt einer geplanten Tiefgarage in Folge eines Neubauvorhabens sowie die Umwandlung des Weißdornweges in eine Wohnstraße. Dafür engagieren sich die AnrainerInnen der Wohnsiedlung und haben 170 Unterschriften dafür gesammelt und bei einem Lokalaugenschein von Schobesberger an sie übergeben. Sie unterstütze die Forderungen der Bürger voll und ganz.

Durch die Lage der Tiefgaragen-Einfahrt würde nämlich der Verkehr durch die gesamte Wohnsiedlung geführt. Da gebe es sicher eine bessere Lösung.

Unabhängig von der Tiefgarage ist auch das Thema einer Verkehrsberuhigung des Weißdornweges eine verständliche Forderung. Der Stadtteil rund um den Weißdornweg würde beständig wachsen, was ganz automatisch ein höheres Verkehrsaufkommen mit sich bringen. Bei dem aktuellen Bauvorhaben sollen weitere 120 Wohnungen inklusive der Tiefgarage dazu kommen. Dass die Ein- und Ausfahrt der Garage im Weißdornweg münden soll, werde die Situation veschärfen.

Laut Schobesberger sei hier insbesondere die Stadt gefordert, auf die Anrainer zuzugehen und den Dialog zu suchen. Es dürfe keine Lösung umgesetzt werden, die zu Lasen der Lebensqualität der hier lebenden Menschen gehe.