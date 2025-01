 Anrainer fürchten um ihren "schönen Römerberg"

Karl Freilinger will das Häuschen retten.

Karl Freilinger ist fassungslos. Seit 1958 wohnt er auf dem Römerberg, das kleine Häuserensemble in der Römerstraße 76 ist ihm über die Jahrzehnte ans Herz gewachsen. Doch nun soll es weg. Der Mietvertrag des seit langem darin residierenden Architekturbüros wurde nicht verlängert, weil der Eigentümer das schmucke Häuschen abreißen und an dessen Stelle ein vierstöckiges Wohnhaus errichten will. Ein zweites Gebäude soll dahinter auf der grünen Wiese entstehen.