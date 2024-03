Ankick: Nachwuchsturnier für mehr als 500 Kinder

Es soll ein Fußball-Spaß für die ganze Familie werden: Die Spielvereinigung (SPV) Kematen-Piberbach/Rohr lädt zu Pfingsten zum ersten SPV Next Generation Cup. Am 19. und 20. Mai können über 500 Kinder im Alter von sieben bis zwölf Jahren in der Raiffeisen Arena in Kematen ihr sportliches Können unter Beweis stellen.

Die Vorfreude auf die Veranstaltung ist beim Nachwuchsleiter und Initiator der SPV Kematen-Piberbach/Rohr, Daniel Weiss, bereits groß: "Gewinnen werden bei unserem Nachwuchscup alle Kinder. Jedes Kind erhält eine eigens gestaltete Medaille sowie ein Glückslos für ein Gewinnspiel."

Für jedes Glückslos gibt es einen Preis – darunter signierte Trikots genauso wie Eintrittskarten für deutsche und österreichische Bundesliga-Vereine. Alle Interessierten aufgepasst: Einige Startplätze sind noch frei. Anmeldungen sind unter der E-Mail wizi18.tr@gmail.com möglich.

