Angebliche Messerschleifer mit gefälschten Kennzeichen unterwegs

Den Pkw fuhr ein 22-Jähriger, am Beifahrersitz war sein 24-jähriger Bruder. Auf die Frage, was sie in Ottensheim bzw. Österreich machen würden, gaben sie an, sie seien Messerschleifer. Im Fußraum des Beifahrersitzes war ein Korb mit Scheraufsätzen für Haarschneidemaschinen. Die Beiden gaben an, dass sie diese soeben abgeholt hätten und schleifen würden.

Die Kennzeichen des Pkw erschienen den Beamten sehr auffällig. Nach einer Überprüfung stand fest, dass die Kennzeichen auf einen anderen französischen Pkw zugelassen sind. Außerdem ist der 22-Jährige von der Staatsanwaltschaft Wien zwecks Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben. Die beiden konnten weder klare Angaben zum Pkw und zu den Kennzeichen machen noch irgendwelche Dokumente vorweisen. Der Lenker wurde daraufhin wegen der Fälschung besonders geschützter Urkunden festgenommen. Die Kennzeichen wurden sichergestellt.

Nach weiteren Erhebungen stellten die Polizisten fest, dass der Pkw vor etwa eineinhalb Wochen an einen Angehörigen der beiden ordnungsgemäß verkauft worden ist. Nach den Vernehmungen wurde die Festnahme deshalb wieder aufgehoben. Die Finanzpolizei wurde ebenfalls zur Amtshandlung hinzugezogen.

Ermittlungen wegen Schwarzarbeit wurden eingeleitet. Anzeigen an die BH Urfahr-Umgebung wurden erstattet, die Weiterfahrt untersagt und eine Sicherheitsleistung eingehoben.