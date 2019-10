An Mutter mit Kind Marihuana verkauft - Dealer in Linz festgenommen

Donnerstagnachmittag beobachteten Polizisten einer Suchtmittelstreife in der Linzer Kremplstraße einen Nigerianer dabei Marihuana an zwei Passanten zu verkaufen, darunter war eine Mutter mit ihrem dreijährigen Kind in einem Buggy. Beide Käufer der Drogen wurden von den Beamten angehalten, das Marihuana wurde ihnen abgenommen. Der 25-jährige Dealer konnte in der Straßenbahn davonfahren, wurde jedoch von den Beamten aufgegriffen. Der mitgeführte Geldbetrag, 150 Euro, wurde sichergestellt. Der Nigerianer zeigte sich geständig und gab an, aus Geldnot Drogen verkauft zu haben. Er sei vor zwei Monaten nach Österreich eingereist. Nachdem er sein mitgebrachtes Geld ausgegeben hatte, habe er mit dem Verkauf von Suchtgift begonnen. Der Mann wurde in die Justizanstalt Linz eingeliefert.

