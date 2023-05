An den Linzer Badeseen wurde am Wochenende viel gelaufen

Am 3. Juni heißt es "Lauf mit" in Gallneukirchen.

LINZ/GALLNEUKIRCHEN. Das Wetter meinte es am Wochenende gut mit den Organisatoren von Laufbewerben in Linz. Am Samstag waren mehr als 500 Kinder im Alter von drei bis 15 Jahren beim Familienbund-Kids-Run vor der Kulisse des Pichlinger Sees aktiv und bewiesen dabei Ausdauer und viel Spaß an der Bewegung.

Am Sonntag waren beim Pleschinger See mehr als 300 Kinder (in eigenen Laufkategorien) wie auch Erwachsene unterwegs, um anderen zu helfen. Bei der 21. Auflage des "Tu was Gutes Lauf" des Round Table 2 Linz Austria schnürten rund 200 Frauen und Männer ihre Laufschuhe für den Hauptlauf über 6,5 Kilometer. Der Erlös der auch von den OÖN unterstützten Laufveranstaltung geht es an das Mehrfach Therapeutische Zentrum Linz.

Schnellster des Tages wurde übrigens Fabian Eichhorn, der die 6,5 Kilometer in 21:28 Minuten lief. Da mussten sich Matthias Aumayr und Sebastian Noitz mit den Plätzen zwei und drei begnügen. Schnellste Dame war Irmi Kubicka (27:44 Minuten), die vor Renate Keplinger und Regina Engleder siegte.

"Lauf mit" kehrt in Gallneukirchen zurück

In knapp einem Monat kann man in Gallneukirchen für den guten Zweck aktiv werden. Der "Lauf mit"-Event des Rotary Club Gallneukirchen-Gusental erlebt nach coronabedingten Jahren des Stillstands sein Comeback. Das Besondere an dem Lauf, der am 3. Juni ab 15 Uhr beim Gasthaus Riepl in Gallneukirchen gestartet wird, ist, dass es keine Zeitnehmung gibt. "Der Genuss und die gemeinsame sportliche Betätigung von Läufern mit und ohne Beeinträchtigung stehen im Vordergrund", sagt Organisator Klaus Dorninger.

Mithilfe des Reinerlöses (das Startgeld beträgt 200 Euro) kann die Sektion Behindertensport ihr sportliches Angebot für Menschen mit Behinderung weiter ausbauen und sie in ihren Sportarten besser fördern.

Anreiz für Gruppen

Bei der 13. Auflage von "Lauf mit" wollen die Organisatoren größere Gruppen ansprechend. Deshalb wird es heuer erstmals eine Prämierung von Laufgruppen aus Firmen geben, für die auch besondere Preise bereitgestellt werden. Eine Whiskey-Verkostung samt Führung bei Peter Affenzeller wartet auf die größte Gruppe. Anmeldung bei der Raika Gallneukirchen (Tel. 07235/62320-31810). Nachmeldungen sind am Veranstaltungstag ab 13 Uhr vor Ort noch möglich.

