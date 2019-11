Ambulanz für behinderte Menschen ausgezeichnet

Mit ihrem Inklusionspreis zeichnete die Lebenshilfe am Dienstag dieser Woche die Ambulanz für inklusive Medizin des Linzer Krankenhauses der Barmherzigen Brüder aus. In der im Juli 2017 gegründeten Ambulanz erhielten bisher 500 erwachsene Menschen mit intellektuellen und Mehrfach-Behinderungen Hilfe.

Menschen mit Behinderungen seien trotz viel Aufgeschlossenheit im Alltag noch häufig mit Barrieren auch im Gesundheitsbereich konfrontiert, sagen Fachleute. In der Spezialambulanz der Barmherzigen Brüder kann sich das Personal Zeit nehmen, um in ausführlichen Gesprächen die Anliegen und Leiden der behinderten Menschen aufzuspüren. Für die Kommunikation stehen in der Ambulanz auch Gebärdendolmetscher zur Verfügung. Für das Personal ist die Arbeit mit beeinträchtigten Menschen zum Teil Neuland. "Jeder Mensch, der zu uns kommt, ist unser Lehrer. Unsere Kompetenz wächst und wächst", sagt Oberarzt Joachim Adl, der Leiter der Ambulanz für inklusive Medizin.

"Das Projekt der Barmherzigen Brüder wurde ausgewählt, weil alle Menschen Zugang zu unserem Gesundheitssystem haben sollen", erläutert Jurymitglied Martina Eigelsreiter vom Städtebund. Die Lebenshilfe hat den Inklusionspreis mittlerweile zum vierten Mal vergeben. Unterstützer dieser Initiative sind die Österreichischen Lotterien. "Wir brauchen Initiativen wie den Inklusionspreis, weil sie Menschen mit Engagement vor den Vorhang holen", sagt Lotterien-Vorstandschefin Bettina Glatz-Kremsner.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.