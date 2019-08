Am Wochenende steigt am Oedtsee bei Traun ein wahres Triathlon-Fest

Schon heute gibt es am Oedtsee zum Aufwärmen einen Swim & Run-Bewerb. Aber so richtig rund wird es am Samstag und Sonntag in Traun gehen, wenn Oberösterreichs größter Triathlon für Nachwuchsathleten steigt. Insgesamt sind mehr als 600 Athleten aus dem In- und Ausland am Start.

Rund 250 Kinder werden am Samstag beim "Aloha Kids Traun" um die österreichischen Nachwuchs-Titel rittern. Zu den Favoriten zählen dabei die Linzerin Lisa Hufnagl (PSV Tri Linz, Jugend-EM-Teilnehmerin) und der Trauner Patrick Leitner vom 1. USC Traun. Premiere feiert dabei der "Supersprint Teambewerb". Ein Team (zwei Damen und zwei Herren) jedes Bundeslandes kämpft dabei in einem actionreichen Format um den Team-Meistertitel.

Der Sonntag gehört den erwachsenen Athleten. Über die olympische Distanz gibt sich das "Who is Who" der österreichischen Triathlon-Szene die Hand – es geht immerhin um die Landesmeistertitel. Zu den Favoriten zählen bei den Herren: Paul Ruttmann (zweimaliger Ironman-Staatsmeister aus Linz), Georg Enzenberger (Ironman World Champion in seiner Altersklasse, zweitbester Amateur beim Ironman Austria aus Oberösterreich), Christoph Schlagbauer (Triathlon-Staatsmeister), Andreas Fuchs (mehrfacher Ironman-Staatsmeister), Alexander Gräf (schnellster Schwimmer unter den Triathleten in Österreich) und Günther Matzinger (Paralympics-Sieger). Bei den Damen rittern Simone Kumhofer (mehrfache Staatsmeisterin im Triathlon), Romana Slavinec (13-fache Staatsmeisterin im Triathlon) und Sigrid Herndler aus Linz um die Spitzenplätze. Emotionaler Star ist sicherlich der zweifache Paralympics-Goldmedaillen-Gewinner Günther Matzinger, der über die Sprintdistanz starten wird und den Bewerb als Vorbereitung für die Qualifikation zu den Paralympics 2020 in Angriff nimmt.

Für Paul Ruttmann geht es um ein erfolgreiches "Comeback" nach dem Ironman-Staatsmeistertitel: "Ich möchte vor meinem Heimpublikum in Traun zeigen, dass ich auch über die kürzeren Distanzen gewinnen kann."

Und Alexander Gräf, der heuer bereits gemeinsam mit dem Olympiasieger und zweifachen Ironman World Champion Jan Frodeno an der Spitze des Ironman 70.3 Kraichgau aus dem Wasser stieg, möchte "auf dem Rad möglichst lange vorne bleiben und dann mit den starken Radfahrern Paul Ruttmann und Andreas Fuchs gemeinsam in die Wechselzone kommen. Die Entscheidung soll erst beim Laufen fallen."